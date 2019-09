Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck pleit voor aanpassing loonplafond CEO van 650.000 euro jv

08 september 2019

12u05

Bron: belga 0 Economie Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van Proximus, pleit ervoor om het loonplafond voor de CEO aan te passen. Dat verklaarde hij in De Zevende Dag op Eén naar aanleiding van het vertrek van de topvrouw van het telecombedrijf, Dominique Leroy.

De Clerck wacht als voorzitter van het paritair comité het voorstel van de vakbonden af. Die willen dat Leroy onmiddellijk opstapt omdat zij naar de Nederlandse concurrent KNP vertrekt. Wat de mogelijke handel met voorkennis betreft, wacht de Proximus-voorzitter het onderzoek van de FSMA af.

Volgens De Clerck start de zoektocht van Proximus naar een nieuwe CEO met een handicap door het loonplafond van 650.000 euro. De raad van bestuur heeft meer verantwoordelijkheid gekregen en kan de verloning optrekken, "maar daar moet de hoofdaandeelhouder (de staat, nvdr) mee instemmen", gaf de oud-CD&V-minister aan. Het plafond moet volgens hem beschouwd worden als een referentie, maar bij onderhandelingen kunnen bepaalde elementen aangepast worden. De CEO dient volgens hem niet als alle anderen behandeld te worden.

Stefaan De Clerck wil dat Dominique Leroy haar mandaat zover mogelijk uitdoet, reageerde hij op de vraag van de vakbonden dat Dominique Leroy onmiddellijk zou opstappen omdat ze naar een concurrent overstapt en gevoelige informatie zou kunnen meenemen. Maar De Clerck pleit ervoor dat Leroy eerst het sociaal plan zou afwerken. "De raad van bestuur is ervan overtuigd dat de digitale shift moet worden voortgezet", vindt hij. Als voorzitter van het paritair comité, zal hij morgen kennis nemen van de vraag van de vakbonden.

Voor Proximus is er niets aan de hand met de verkoop van aandelen voor 285.000 euro door Dominique Leroy op 1 augustus, maar Stefaan De Clerck wacht op het resultaat van het onderzoek van beurswaakhond FSMA. Die moet nagaan of de verkoop begin augustus met voorkennis gebeurde. Volgens hem was de raad van bestuur eind augustus op de hoogte van het nakend vertrek van de CEO. De Clerck erkende dat hij altijd al geweten had dat Leroy naar het buitenland zou trekken. "We hebben er alles gedaan om haar hier te houden, maar nu liep haar mandaat af".