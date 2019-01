Proximus stuurt 58-plussers nu al met vervroegd pensioen IB

11 januari 2019

04u45

Bron: Belga 0 Economie Werknemers van Proximus die hun job weggesaneerd zien, kunnen sinds 2016 vanaf 58 jaar met pensioen. Dat systeem werd begin dit jaar verlengd maar de politieke rugdekking ervan laat op zich wachten. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Volgens de krant is de discussie over het al dan niet toekennen van brugpensioen in het kader van de herstructurering bij Proximus een non-event, want het systeem bestaat al meer dan twee jaar. Het werd in 2016 ingevoerd en begin dit jaar stilzwijgend verlengd, voor twee jaar.

Om in aanmerking te komen voor het plan moeten medewerkers "in recon­versie" zijn: hun functie verdwijnt door bijvoorbeeld automatisering. Hoeveel werknemers op die manier al vanaf 58 jaar thuis zitten, betaald door Proximus, is niet duidelijk. ACOD-er Bart Neyens schat dat het om zo'n 250 mensen gaat.

Politiek gevoelige kwestie

Maar de juridische onderbouw door de publicatie van een KB is er nog niet. Bevoegd minister van Overheidsbedrijven Philippe De Backer (Open Vld) wil eerst het sociaal overleg afwachten, zegt hij in de krant. De kwestie ligt politiek erg gevoelig. Bovendien dreigt er een verschillende behandeling te ontstaan tussen ambtenaren en werknemers binnen hetzelfde bedrijf.