Proximus past jobstudentenbeleid niet aan na kritiek SPS

10u51

Bron: Belga 0 REUTERS Economie Proximus heeft geen plannen om zijn beleid rond jobstudenten te veranderen na kritiek van Veli Yüksel. De CD&V'er vindt dat Proximus en de NMBS te veel vakantiejobs voorbehouden voor kinderen van personeel. Communicatiedirecteur Nele Van Malderen van Proximus zegt dat die praktijk "zeker niet uitzonderlijk en niet onlogisch" is.

Volgens Yüksel gaat bijna drie vierde van de studentenjobs bij de telecomoperator naar kinderen van personeelsleden. Hij vindt dat niet logisch. "Heel wat jongeren die niet verwant zijn met iemand die voor een overheidsbedrijf werkt, vallen zo uit de boot. Nochtans kan een eerste werkervaring als opstap naar een actieve loopbaan een wereld van verschil betekenen, in het bijzonder voor jongeren die in hun thuissituatie of omgeving niet in contact komen met mensen in het arbeidscircuit."

Volgens Van Malderen doet Proximus al veel. "Jaarlijks bieden we een honderdtal instapstages aan via de VDAB, Forem en Actiris", legt ze uit. Ook de studenten die op zaterdagen aan de slag gaan in de verkooppunten, zoekt het bedrijf extern. Enkel voor de klassieke vakantiejobs in de zomer kijkt Proximus eerst naar familie van de eigen werknemers, al verschijnen de jobaanbiedingen volgens de woordvoerster ook "passief" op de website van Proximus. "Het is zeker niet zo dat alles exclusief naar de medewerkers gaat."