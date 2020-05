Proximus krijgt recordboete van 50.000 euro SPS

18 mei 2020

21u46

Bron: Belga 0 Economie Proximus krijgt van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een recordboete van 50.000 euro voor een belangenconflict bij zijn Data Protection Officer (DPO), meldt L'Echo. De DPO is de persoon die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de goede implementatie van de GDPR-richtlijn.

"De DPO wordt verondersteld een gids te zijn in deze procedures. Je kan niet de raadgever zijn én degene die de beslissing neemt zoals bij Proximus het geval was", zegt Hielke Hijmans, de directeur van de geschillenkamer van de GBA.

Proximus heeft een maand om in beroep te gaan bij het Marktenhof, maar heeft aangekondigd de beslissing te zullen respecteren. "Op basis van het lezen van de motivering blijven we ervan overtuigd dat wat we hebben geïmplementeerd op het niveau van onze DPO voldeed aan de GDPR-vereisten. De geschillenkamer van de GBA heeft er anders over beslist en besloot een boete op te leggen aan Proximus. We zullen handelen in overeenstemming met de beslissing en de functie van onze DPO aanpassen", reageerde woordvoerder Haroun Fenaux.