Proximus knipt in dividend en dus loopt de Belgische staat 163 miljoen euro mis TMA

31 maart 2020

09u11

Bron: Belga 0 Economie Proximus zal in de komende drie jaren minder dividend uitbetalen: 1,20 euro bruto in plaats van de 1,50 euro van de voorbije zes jaar. De grootste aandeelhouder, de Belgische staat, ziet daardoor elk jaar 54,3 miljoen euro (162,9 miljoen euro over drie jaar) minder inkomsten.

De nieuwe topman van Proximus, Guillaume Boutin, doet hetzelfde als zijn voorgangster Dominique Leroy. Ook zij knipte het dividend bij toen ze aan haar termijn begon. Proximus past het dividend aan naar "een duurzaam niveau", luidt het in een persbericht. Over het resultaat van 2020, 2021 en 2022 is het bedrijf van plan om een jaarlijks brutodividend van 1,2 euro per aandeel uit te keren, "te beschouwen als bodem". De aandeelhouders moeten dat wel telkens goedkeuren tijdens de algemene vergadering.

Het grootste slachtoffer is de Belgische staat, die 53,51 procent van de Proximus-aandelen bezit. De voorbije jaren kon ze rekenen op 271,3 miljoen euro aan dividenden. Dat wordt nu jaarlijks 217 miljoen euro.

