Proximus en Telenet krijgen voor in totaal bijna 240.000 euro aan boetes

21 januari 2020

18u12

Bron: Belga 0 Economie Proximus en Telenet moeten boetes van respectievelijk 150.000 euro en 88.782 euro betalen, omdat ze de gebruikers van prepaidkaarten niet altijd correct hebben geïdentificeerd. Dat zegt de telecomregulator BIPT.

De regering verplichtte eind december 2016 de telecombedrijven om een verplichte identiteitsregistratie te doen alvorens prepaidkaarten te activeren, om anoniem bellen onmogelijk te maken. Dat gebeurde in de strijd tegen terrorisme.

Maar “uit verschillende controles uitgevoerd door het BIPT in 2018 is gebleken dat verscheidene verkooppunten van Proximus en Telenet de eindgebruikers niet altijd correct identificeerden”, zo staat in een persbericht. Zo maakten ze bij buitenlandse klanten bijvoorbeeld geen kopie van het internationaal paspoort, terwijl ze dat volgens de wet wel moeten doen.

Een andere telecomprovider, Lycamobile, kreeg eerder al twee zware boetes wegens het niet-naleven van de wetgeving, van 225.183 euro en 394.070 euro.

Dat de boetes van Proximus en Telenet lager uitvallen, heeft te maken met “verzachtende omstandigheden”, aldus het BIPT. Beide operatoren ondernamen actie nadat ze op de hoogte waren gebracht van de inbreuken die het BIPT had vastgesteld.