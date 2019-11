Proximus en Orange officialiseren gedeeld mobiel toegangsnetwerk AW

22 november 2019

19u29

Bron: Belga 0 Economie Telecomoperatoren Proximus en Orange Belgium hebben de overeenkomst ondertekend om een gedeeld mobiel toegangsnetwerk op te zetten. Dat maakten beide bedrijven bekend.

Het gedeelde mobiele toegangsnetwerk werd deze zomer al aangekondigd. Vandaag, zo maakten Proximus en Orange Belgium bekend, werd de overeenkomst definitief ondertekend.

Het gedeelde mobiele toegangsnetwerk zal worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd door een nieuwe joint venture, die voor de helft in handen is van Orange Belgium en voor de andere helft in handen van Proximus, en zal gevestigd zijn in Brussel.

Bedoeling van het gedeelde netwerk is 5G (nieuwste generatie mobiel internet) sneller en breder uit te rollen.

Telenet is al naar de mededingingsautoriteiten gestapt tegen de plannen van Orange en Proximus, wegens te verregaand en marktverstorend.