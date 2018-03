Proximus-CEO Dominique Leroy ziet loon opnieuw stijgen tot 936.903 euro TT

15 maart 2018

13u44

Bron: Belga 0 Economie Dominique Leroy, de topvrouw van Proximus, heeft vorig jaar 936.903 euro bruto aan verloning ontvangen. Dat is 8,2 procent meer dan in 2016. De toename dankt ze vooral aan betalingen van uitgestelde variabele verloning uit de beginjaren van haar termijn.

Het jaarverslag van Proximus leert dat Leroy vorig jaar 515.108 euro basisloon kreeg. Dat is iets meer dan de 505.005 euro uit 2016 doordat Proximus de lonen geïndexeerd heeft. Het basisbedrag wordt aangevuld met bonussen die afhankelijk zijn van de prestaties van het bedrijf en deels uitgesteld worden betaald. Zo ontving Leroy vorig jaar bijvoorbeeld 59.475 euro voor haar werk in 2014, het jaar waarin ze begon als CEO.

In het salariszakje van Leroy zaten vorig jaar voor 227.195 euro aan directe en uitgestelde bonussen, 181.243 euro aan pensioenvoordelen en voordelen na uitdiensttreding en 13.357 euro andere voordelen. Leroy heeft een contract als zelfstandig topmanager en is dus niet onderworpen aan socialezekerheidslasten voor werknemers. Haar contract loopt nog tot 2020.

Leroy heeft een contract als zelfstandig topmanager en is dus niet onderworpen aan socialezekerheidslasten voor werknemers

Voor de overige directieleden moest Proximus vorig jaar een stuk minder ophoesten. Een opsplitsing per functie geeft het bedrijf traditioneel niet, maar samen kregen de overige Proximus-directeurs net geen 5 miljoen euro. In 2016 was dat nog iets meer dan 6 miljoen euro. De daling is onder meer een gevolg van enkele positieverschuivingen binnen het uitvoerend comité.

Ook de leden van de raad van bestuur, die voor de helft wordt ingevuld door de Belgische staat, krijgen een vergoeding. In de raad zetelen onder meer politici Stefaan De Clerck (CD&V) en Karel De Gucht (Open Vld). De vergoeding van De Clerck loopt het hoogst op omdat hij voorzitter is. Hij woonde acht vergaderingen van de raad van bestuur bij en elf bijeenkomsten van comités. Daarvoor kreeg hij 186.244 euro bruto. De Gucht volgde acht vergaderingen en twee comités en ving 72.000 euro.