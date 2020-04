Professor personeelsbeleid vindt huidige lockdown “verkeerde keuze”: “Laat de gezonde mensen de economie weer opstarten” LH

08 april 2020

14u25 20 Economie Ralf Caers, professor hr-management aan de KU Leuven, stelt zich vragen bij de huidige lockdownmaatregelen. “Die moeten zo snel mogelijk omgezet worden om de economie niet nog meer te schaden”, zegt hij. Volgens Caers is een ‘social split’ tussen gezonde werknemers en kinderen enerzijds en risicogroepen anderzijds dé oplossing om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

In ons land gelden al bijna drie weken verregaande maatregelen om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Ze gelden al zeker tot en met 19 april, met een eventuele verlenging tot 3 mei. Caers stelt zich echter vragen bij de lockdownpolitiek.

Volgens hem doet de regering momenteel aan overcontrole. “Dat was enerzijds een logische reactie. Maar de combinatie van de lockdownmaatregelen en economische stilstand dreigt ons zuur op te breken. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid en premies voor bedrijven die moeten sluiten kosten handenvol geld. We moeten ons afvragen of die sinterklaaspolitiek opweegt tegen de resultaten van dat beleid.”

Je merkte het al bij de opening van de containerparken: de mensen zijn ongeduldig om opnieuw uit hun kot te komen

De KULeuven-professor vindt het daarom verstandiger om de economie na de paasvakantie op gecontroleerde wijze te herstarten. “Nu zit iedereen in een lockdown, dus ook alle mensen die gezond zijn en weinig kans maken om op intensieve zorgen te belanden. Je merkte het al bij de opening van de containerparken: de mensen zijn ongeduldig om opnieuw uit hun kot te komen”, zegt Caers, die ook vindt dat de focus op het aantal doden in de coronacijfers contraproductief is. “In essentie hebben die cijfers geen enkele invloed op wie vandaag gezond thuis zit en zich aan de regels houdt.”

30-urenwerkweek

Op onder meer die “gezonde mensen” focust Caers zich om de economie weer op gang te trekken. Zij zouden opnieuw moeten gaan werken en uiteraard rekening houden met de hygiëne- en social distancing-regels, en mondmaskers dragen indien mogelijk. Daarnaast zou er voorlopig sprake zijn van een 30-urenwerkweek. “Thuiswerk mag aangemoedigd worden door de werkgevers indien zij een eventueel productiviteitsverlies voor hun rekening wensen te nemen”, stelt Caers nog voor.

Om de meest kwetsbaren in de maatschappij te beschermen, wordt een ‘social split’ voorgesteld. “Iedereen die tot een risicogroep behoort, zoals zestig-plussers en zwangere vrouwen, of wie samenwoont met iemand uit de risicogroep moet verplicht thuis blijven tot het aantal nieuwe besmettingen een tijd op nul staat. Virologen moeten die duur bepalen. Winkels worden verplicht om de bestellingen van zij die moeten thuisblijven aan huis te leveren.”

Het is aan mensen zelf om te bepalen of ze nog op café gaan. Daarvoor zou ik beroep doen op hun gezond verstand

Wat moet er dan gebeuren met de winkels en de horeca? “Het is aan mensen zelf om te bepalen of ze nog op café gaan. Daarvoor zou ik beroep doen op hun gezond verstand. Wanneer je bijvoorbeeld besluit om opnieuw op restaurant te gaan, is het zeer belangrijk om geen contact te hebben met risicogroepen.”

Vijf volledige schooldagen

In het plan van Caers gaan de scholen weer open na de paasvakantie. Meer zelfs: er zouden voorlopig vijf volledige schooldagen ingevoerd worden. “Veel werknemers moeten nu thuiswerken én hun kinderen verzorgen. Als het onderwijs betaalt wordt om de vrije woensdagnamiddag te laten vallen, dan zou men een zestal uur kunnen werken zonder de kinderen. Die zouden ook geen leerachterstand oplopen en grootouders zouden even veilig zijn.”

Caers beseft dat ook deze maatregelen een duidelijke kost hebben, maar is ervan overtuigd dat die kost “merkbaar lager” zal liggen dan de volledige lockdown, die nu nog geldt. “Gezonde mensen die de economie weer op gang trekken om de schade te beperken, dat lijkt me de beste overgangsfase naar het normale leven.”

