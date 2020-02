Productie bij Audi Brussel heropgestart na leveranciersprobleem HR

26 februari 2020

11u19

Bron: Belga 0 Economie De productie in de fabriek van de Duitse autobouwer Audi in Vorst is woensdagochtend heropgestart. Dat bevestigt een woordvoerder. De fabriek lag sinds donderdag nagenoeg stil wegens een tekort aan onderdelen.

Audi wil niet kwijt over welke onderdelen het ging of welke leverancier verantwoordelijk is. Dat leidde de voorbije dagen al tot speculaties dat het te maken had met de uitbraak van het coronavirus. Maar het probleem blijkt nu opgelost en de productie van de volledig elektrische e-tron is weer opgestart om 6 uur woensdagochtend.