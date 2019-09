Problemen met nieuwe Boeing 777X zouden “geen effect” hebben op ontwerp en ontwikkeling toestel KVDS

10 september 2019

17u19

Bron: Belga 1 Luchtvaart De recente problemen die opdoken bij het testen van de nieuwe 777X van Boeing, hebben "geen beduidend effect" op het ontwerp en de ontwikkeling van het toestel. Dat zegt de Amerikaanse vliegtuigbouwer zelf.

Volgens de huidige planning komt de 777X in 2020 op de markt. Het nieuwe langeafstandsvliegtuig geldt als een gemoderniseerde en zuiniger versie van de 777, die sinds 1995 wordt gemaakt. Verscheidene luchtvaartmaatschappijen hebben voor tientallen miljarden euro's opties op het nieuwe toestel geplaatst.

Testen

Vorige week raakte bekend dat Boeing de tests van de 777X heeft opgeschort, nadat zich technische problemen hadden voorgedaan. Tijdens een testvlucht was namelijk een deur van het vrachtruim opengesprongen.





"We voeren de komende weken een uitvoerig onderzoek naar de oorzaak", zegt Boeing. "Op dit moment verwachten we niet dat dit een beduidende impact zal hebben op het ontwerp van het toestel of op het testschema."

Bij de ontwikkeling van de 777X maakt Boeing gebruik van lichte composietmaterialen, die ook toegepast worden in de 787 Dreamliner. De lanceerdatum van de 777X werd al eens uitgesteld vanwege problemen met de motoren. Oorspronkelijk zou het toestel deze zomer in gebruik worden genomen.

737 MAX

Boeing heeft ook al af te rekenen met grote problemen met zijn 737 MAX. Dat toestel mag al maanden wereldwijd niet vliegen. Dat gebeurde na een crash van een vliegtuig van Ethiopian Airlines als gevolg van een overijverig veiligheidssysteem. Enkele maanden eerder was ook een 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air door toedoen van dat systeem neergestort. In totaal vielen bij de twee crashes 346 doden.