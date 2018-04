Problemen bij Argenta nog niet voorbij. Oplossing in zicht voor internetbankieren, app volgt later KVE

04 april 2018

20u08

Bron: Belga 0 Economie De technische problemen bij Argenta zijn vanavond nog altijd niet helemaal van de baan. De bank hoopt wel het internetbankieren in de loop van de avond herop te starten, maar de mobiele app zou pas voor later zijn.

Volgens woordvoerster Christine Vermylen is intussen de oorzaak van de IT-problemen gedetecteerd. "Na de ingrepen van vorige nacht, werd vandaag nog een bijkomende oplossing gebouwd en getest. Wij verwachten in de loop van de avond internetbanking ter beschikking te stellen."

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het verlengde weekend liep niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor sommige klanten werden geconfronteerd met de boodschap "ontoereikend saldo" bij een betaling of een geldafhaling. De app en website bleven gisteren en vandaag uitgeschakeld.

Verontschuldigingen

Argenta zegt vanavond "alles op alles te hebben gezet om de nodige oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die de klanten ervaren". De bank erkent ook de impact onderschat te hebben en biedt haar verontschuldigingen aan.

De opstart van de bankkantoren en het betaalverkeer verliep vandaag zonder problemen, aldus de woordvoerster. Deze avond zou dan het internetbankieren worden heropgestart, in een later stadium volgt de mobiele app.

De woordvoerster sluit niet uit dat morgenochtend -om geen risico's te nemen- het internetbankieren opnieuw even wordt uitgeschakeld "om absolute voorrang te geven aan de kantoren en het betalingsverkeer".

Geld afhalen en betalingen met kaart mogelijk

Argenta beklemtoont nog dat klanten nog altijd geld kunnen afhalen en betalingen met de kaart uitvoeren in de winkel. Ook het saldo van alle rekeningen is bijgewerkt en correct, luidt het.

Gedupeerde klanten kunnen worden vergoed, herhaalt de woordvoerster. "We bekijken klachten geval per geval." Volgens de woordvoerster zijn er nog niet veel klachten binnengelopen.