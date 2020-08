Privacyklacht tegen websites Belgische bedrijven: “Ze sturen persoonsdata door naar de VS” KVE

20 augustus 2020

08u07

Bron: Belga 8 Economie De Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems klaagt 101 Europese bedrijven aan omdat ze zonder rechtsgrond persoonsdata doorsturen naar de VS. Er zijn ook vier Belgische sites bij, schrijft De Tijd.

Het postbedrijf bpost, de uitgever Roularta, de reisgroep Wamos Benelux en de Franstalige uitgever IPM gaan volgens Schrems in de fout omdat via hun websites data worden doorgespeeld naar de VS.

In totaal staan 101 bedrijven op de lijst. Allemaal sturen ze volgens Schrems data van Europese burgers door naar Facebook of Google, terwijl dat niet meer mag.



De actie van Schrems volgt op een overwinning voor het Europees Hof van Justitie afgelopen juli. Het Hof vernietigde toen het 'Privacyshieldakkoord' dat in 2016 tussen de EU en de VS was afgesproken. Dat maakte het onder bepaalde voorwaarden mogelijk Europese persoonsdata op Amerikaanse servers te stockeren.