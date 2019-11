Princiepsakkoord tussen LVMH en Tiffany voor overname tegen 16,3 miljard dollar Redactie

24 november 2019

20u39

Belga

Het Franse luxeconcern LVMH, in handen van de Franse miljardair Bernard Arnault, heeft 16,3 miljard dollar veil voor de overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany. Volgens welingelichte bronnen zou er een princiepsakkoord zijn tussen beiden.

Met de overname van de schulden (350 miljoen dollar) zou het gaan om 16,65 miljard dollar, zegt de bron die informatie van Wall Street Journal en Financial Times bevestigt. LVMH is het concern achter onder meer Louis Vuitton, Dior en Moët & Chandon. De overname zou de grootste transactie ooit zijn in de luxegoederenindustrie.