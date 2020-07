Primark ziet jaarwinst met twee derde kelderen, ook Hema bloedt door coronacrisis LH

02 juli 2020

10u41

Bron: ANP, Belga 0 Economie De Britse winkelketen Primark zal te maken krijgen met een forse winstdaling door de coronacrisis. Onder de streep blijft naar verwachting slechts een derde van het nettoresultaat over van een jaar daarvoor. Ook de Nederlandse winkelketen Hema heeft minder omzet gerealiseerd in België en Luxemburg. De kwartaalomzet daalde van 35,7 miljoen euro vorig jaar tot 18,7 miljoen dit jaar.

Primark verkoopt kleding alleen via zijn fysieke winkels en kon daardoor de weggevallen verkopen vanwege de lockdowns niet opvangen via het internet. De budgetkledingketen behaalt dit boekjaar, dat medio september afloopt, naar verwachting een winst van 350 miljoen pond. Dat is omgerekend 389 miljoen euro. Vorig jaar resteerde er nog 913 miljoen pond (zo’n 1,01 miljard euro) onder de streep bij Primark.

De winkelketen had het de afgelopen maanden moeilijk. Tijdens de sluitingen van de winkels die medio maart begonnen zag het concern zijn liquiditeitspositie snel verslechteren. Dat gebeurde doordat de salarissen en de huur doorbetaald moesten worden terwijl de omzet vanaf 1 maart tot en met 20 juni met 75 procent daalde.

Zara en H&M

Ook andere modegroepen zijn in de problemen gekomen door de coronacrisis. Er werd al aangekondigd dat de Spaanse modegroep Inditex, eigenaar van modeketen Zara, dit jaar 1.200 winkels zal sluiten. En eind vorige maand volgde ook de H&M Group: bij hen moeten ‘slechts’ 170 winkels dicht.

Daarnaast krijgt ook Hema te maken met een forse winst- en omzetdaling. Voor de hele groep - Hema haalt de meeste omzet in Nederland, naast ook Frankrijk en Duitsland - daalde de kwartaalomzet met 24 procent, tot 224,8 miljoen euro. De operationele winst ging met 63 procent omlaag tot 18 miljoen euro.

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op onze financiële resultaten in het eerste kwartaal Tjeerd Jegen, topman van Hema

In mei herstelde de omzet zich en in juni lag ze boven het niveau van vorig jaar, laat Hema nog weten. "We zijn blij dat onze verkopen weer op een gezond niveau zijn gekomen. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op onze financiële resultaten in het eerste kwartaal", aldus topman Tjeerd Jegen. Hema zag zijn onlineverkoop wel boomen met 3,3 miljoen euro tijdens de crisis.

Vorige maand raakte bekend dat een groep schuldeisers het faillissement van de moederonderneming van Hema had aangevraagd na een juridische strijd. Hema kwam in handen van schuldeisers in ruil voor het verlagen van hun schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de winkelketen.

Volgens de krant De Telegraaf zijn er intussen verschillende overnamekandidaten opgedoken: naast het moederbedrijf van Blokker gaat het om de investeringsmaatschappij Parcom. Ook de naam van Ahold Delhaize dook al op, maar het bedrijf wil niet reageren op de geruchten.

