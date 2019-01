Prijzen van tatoeages en kookboeken bepalen voortaan mee of u opslag krijgt IB

15 januari 2019

00u50

Bron: Belga 0 Economie Tatoeages, kookboeken en tweedehandswagens. Dat zijn enkele van de negen nieuwe producten of diensten die toegevoegd worden aan de korf die gebruikt wordt voor de berekening van de consumptieprijsindex. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) zet daarvoor het licht op groen. Dat meldt zijn kabinet.

Peeters bekrachtigt zo het akkoord van de sociale partners over de aanpassingen aan de berekening van de index. Die index ligt aan de basis van loonsverhogingen en de verhoging van uitkeringen. Elk jaar in januari wordt de indexkorf aangepast.

De overige zes producten of diensten die aan de korf worden toegevoegd, zijn de huur van een studentenkamer, het uurtarief van een dakwerker, het vervangen van een deurslot, thermische kompressen, consultaties van een diëtist en kinderwagens. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de toevoeging van een product: veranderd aankoopgedrag van de consument is er een van.

Nauwkeurige prijsmeting en ‘webscraping’

"Daarnaast maken we ook werk van een steeds nauwkeurigere meting van de prijzen", zegt Peeters in een persbericht. "Door gebruik te maken van kassagegevens van supermarkten en door prijzen uit webshops te scannen, krijgen we een zeer nauwkeurig beeld.”

De kassagegevens van de grootste supermarkten worden sinds 2014 gradueel geïntroduceerd in de index. De administratie vult die aan met prijsopnames in de winkels, bijvoorbeeld bij de bakker. De administratie breidt dit jaar ook 'webscraping' uit, een techniek om automatisch gegevens van webpagina's te halen, gezien het groeiende belang van webwinkels en de online verkoop van klassieke winkels. Zo gebruikt de administratie voortaan webscraping voor onder meer de prijzen van schoeisel.