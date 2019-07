Prijzen Antwerpse flats schieten de hoogte in SSB

13 juli 2019

07u07 5 Economie Het ene na het andere appartementsgebouw verrijst in Antwerpen. Het aantal vergunningen is in enkele jaren verdubbeld, maar de vraag stijgt in sommige wijken nóg harder. Gevolg: piekende prijzen. Een nieuwbouwflat van 80 vierkante meter is in één jaar 12.000 euro duurder geworden en kost nu gemiddeld 260.000 euro.

“Het gebeurt tegenwoordig dat een nieuw project al op de eerste kijkdag volledig uitverkocht is”, zegt een Antwerpse notaris. Beleggers op zoek naar rendement, jonge starters die in de stad werken, babyboomers die hun grote huis en tuin beu zijn: aangevuurd door de lage rente zijn ze allemaal op zoek naar een flat. In sommige buurten zorgt dat voor serieuze prijsstijgingen. In het centrum kosten nieuwbouwappartementen volgens schattingsbureau De Crombrugghe & Partners vandaag zo’n 3.250 euro per vierkante meter. Een stijging van 17% tegenover vijf jaar geleden.

“Gelukkig hebben we nog enkele grote projecten in de pijplijn”, zegt de Antwerpse stadsbouwmeester, architect Christian Rapp. “Dat het aanbod moet groeien, is duidelijk. In Amsterdam tellen ze al prijzen neer van 8.000 euro per vierkante meter: dat voorbeeld mogen we niet achterna.” Met het oog op de bevolkingsaangroei - in 15 jaar zullen er 18.000 Antwerpenaren bijkomen - hoopt de stad tegen 2035 liefst 19.369 woningen te laten bijbouwen.

Evolueert Antwerpen naar een ‘rijkemensenstad’? Lees meer in onze abonneezone.