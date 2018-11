Prijsvechter Wow Air wordt zuster van Wizz Air IB

Bron: Belga 0 Economie Enkele uren nadat een deal met Icelandair was afgesprongen, heeft de IJslandse lowcostmaatschappij Wow Air een nieuwe investeerder gevonden. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Indigo Partners is bereid geld te steken in Wow Air, zo werd gisterenavond bekendgemaakt.

Voorlopig gaat het om een principeovereenkomst. Er volgt nog een boekenonderzoek. Als de deal doorgaat, zou Wow Air bij Indigo zustermaatschappij worden van onder meer het Hongaarse Wizz Air, Frontier Airlines in de Verenigde Staten, JetSmart in Chili en Volaris in Mexico.

Wow Air, dat actief is op Brussels Airport, is al enkele jaren verlieslatend en zocht een partner om door de moeilijke wintermaanden te komen.