Prijsbreker MeDirect lanceert klassieke spaarrekening met hoogste rente op de markt SVM

17 december 2018

16u05

Bron: Belga 0 Economie Onlinebank MeDirect komt met een klassiek spaarboekje dat meteen de hoogste rente op de markt biedt. ‘Fidelity Sparen’ biedt 0,05 procent basisrente en 0,80 procent getrouwheidspremie.

Met die voorwaarden biedt MeDirect meteen de hoogste rente op de markt, blijkt uit een rangschikking die opgesteld werd door vergelijkingssite spaargids.be. Het is ook een stuk hoger dan het wettelijke minimum van 0,11 procent (0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie).

Met de nieuwe rekening biedt MeDirect het volledige aanbod aan spaarrekeningen, aldus CEO Philippe Delva. “Hiermee hebben we ons gamma vervolledigd.”

MeDirect, gespecialiseerd in fondsen en sparen, is al vijf jaar actief op de Belgische markt. In 2015 werd MeDirect een Belgische bank en geldt bijgevolg het Belgisch depositogarantiestelsel. De bank telt 31.000 klanten, aldus CEO Delva. Die parkeerden bijna 1,6 miljard euro spaargeld op de spaarrekeningen van de bank.