Premier Wilmès zeer tevreden over haar bezoek aan Davos: “Hier niet zijn, was een vergissing geweest” IB AW

22 januari 2020

01u33

Bron: Belga 0 Economie Premier Sophie Wilmès blikt tevreden terug op haar tweedaagse bezoek aan het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. “Hier niet zijn, was een vergissing geweest”, zegt ze. Eerder in Davos prees de premier het “loyaal, flexibel en zeer competent” menselijk kapitaal in België.

Premier Wilmès is opgetogen dat ze een officieel bezoek aan de Democratische Republiek Congo in februari definitief heeft kunnen vastleggen. De reis naar Congo toont aan dat België de banden met het Afrikaanse continent wil herbevestigen. Deze waren “de afgelopen jaren wat losser”, oordeelt Wilmès.

Verder is Wilmès blij dat ze CEO Daniel Zhang van Alibaba heeft kunnen ontmoeten. Het Chinese bedrijf opent binnenkort een vestiging op de luchthaven van Luik en Wilmès kreeg de garantie dat het wel degelijk de bedoeling is dat Belgische bedrijven van de aanwezigheid van Alibaba kunnen profiteren om zelf naar China te exporteren.

Positieve balans

“De balans is positief. Ik keer terug naar België met heel wat informatie op zak en tevreden omdat ik enkele boodschappen heb kunnen overbrengen”, zegt Wilmès. Niet elk contact heeft voor concrete beslissingen gezorgd, maar volgens de premier is het een goede zaak dat er banden aangehaald zijn en contacten gelegd. “Dankzij onze aanwezigheid kunnen we tonen dat het schip bestuurd wordt.”

“Hier niet zijn, was een vergissing geweest en was des te slechter gepercipieerd omdat we ons in lopende zaken bevinden.” Wilmès trekt niet naar huis met de indruk dat haar gesprekspartners ongerust zijn over ons land. “Ze weten dat onze instellingen stevig zijn en dat België soms wat tijd nodig heeft.”

Belgische troeven

Op de Belgian Power Reception - dat als enige doel heeft om de Belgische troeven in het buitenland uit te spelen - benadrukte de premier het "loyaal, flexibel en zeer competent" menselijk kapitaal in België. Wilmès erkende ook dat ons land voor uitdagingen staat. "Maar we zijn er helder over en we staan er voor open", vindt ze. Hoewel de federale regering al meer dan een jaar in lopende zaken zit, benadrukte Wilmès dat de deur naar de bedrijven altijd open staat.

“Forum werkt tijdsbesparend”

"In enkele dagen tijd kunnen we veel leren", verklaarde Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën. Hij wijst erop dat het tijd bespaart als alle staats- en bedrijfsleiders op één plek samenkomen. "Als ik iedereen apart moest ontmoeten, zou dat een maand duren, terwijl iedereen hier wordt samengebracht", aldus De Croo nog. "De boodschap van Davos is veel breder dan de karikaturen die ervan gemaakt kunnen worden. Het gaat niet alleen om ondernemen. We laten zien dat bedrijven ook sociale en ecologische verantwoordelijkheid dragen.”

"Omdat de internationale samenwerkingen onder druk staan, met landen die niet meer met elkaar praten, is een moment als dit nog belangrijker", besluit De Croo. Zelfs als er uit de vergaderingen niets concreet komt, is het belangrijk om te blijven praten, anders gebeurt er niets.”

Het World Economic Forum duurt nog tot vrijdag, maar Wilmès keert vandaag al huiswaarts. Omstreeks 22.30 uur wordt ze in België verwacht.