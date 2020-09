Potentiële overnemers Waalse Brantanowinkels melden zich bij curator jv

15 september 2020

17u45

Bron: belga 0 Economie "De curator van Brantano heeft ons verzekerd dat er zich potentiële overnemers van Waalse vestigingen hebben gemeld", verklaarde Waals minister van Economie, Willy Borsus (MR), in de bevoegde commissie van het Waals Parlement.

Na het faillissement van de modegroep FNG, het moederhuis van Brantano, kondigde de Nederlandse groep VanHaren aan 43 Brantanowinkels in België te willen overnemen. Uiteindelijk werden dat er 40, alle in Vlaanderen gevestigd.

Voor Borsus toont dit de moeilijke toestand aan waarin de kleinhandel zich bevindt. De minister verzekerde dat er geen enkele Waalse overheidssteun naar FNG is gegaan.



“We hebben de curator gecontacteerd. Hij heeft ons verzekerd dat hij aanbiedingen van potentiële overnemers voor de Waalse vestigingen heeft ontvangen, maar die worden nog bestudeerd. We hebben de steun aangeboden van onze gewestelijke economische instellingen, maar voor de curator lijken die in dit stadium nog niet nodig", aldus nog de minister, die verzekerde dat hij regelmatig een stand van zaken van het dossier zal geven.