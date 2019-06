Hotel Invest Gesponsorde inhoud Populariteit van vastgoed aan de kust stijgt Advertorial van Chateau Residenties

Sinds enkele jaren heerst er een nieuwe dynamiek aan de kust: er wordt weer meer gebouwd en nieuwe buurten zien het licht. Hoogwaardige architectuur en een aangename levenskwaliteit maken wonen of verblijven aan zee extra aantrekkelijk. Kortom, het ideale moment om te investeren in vastgoed aan te kust.

Gedurende decennia is er maar weinig veranderd aan de skylines van onze Belgische kuststeden. Bij de vele huizen, appartementsgebouwen en hotels, die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verrezen zijn, was kwaliteit van ondergeschikt belang. Sneller was beter, het tekort moest dringend aangevuld worden. Heel wat gebouwen zijn intussen vier of vijf keer gerenoveerd. Een volgende grondige ingreep levert weinig of geen meerwaarde op. Een herontwikkeling van dergelijke sites dringt zich op.

Hoogwaardige architectuur

Deze evolutie biedt een belangrijke kans voor de kust: de saaie betonnen bouwsels van vroeger kunnen plaatsmaken voor hoogwaardige woongebouwen, die qua architectuur aan alle hedendaagse verwachtingen voldoen. De ontwerpers combineren betaalbaarheid, duurzaamheid en energieneutraliteit met groene zones in de buurt. Deze aanpak biedt een dubbele garantie: het zal veel aangenamer zijn om er te wonen en de projecten zullen de tand des tijds veel beter doorstaan. Aan dergelijke projecten willen gerenommeerde architecten en aannemers graag hun naam verbinden. Ze verlenen vol vertrouwen ten minste tien jaar aansprakelijkheid bij elke opgeleverde nieuwbouw. Deze bescherming schept vertrouwen bij de consument, die zo de garantie heeft dat er de eerste decennia weinig of geen kosten aan het gebouw zullen zijn.

Oostende meest vooruitstrevend

Al onze kuststeden gaan door een indrukwekkende fase van vernieuwing. Aan de top van de lijst prijkt Oostende. De Koningin der Badsteden heeft dan ook heel wat te bieden aan zowel bewoners (iets meer dan 71.000) als toeristen (ruim 1,1 miljoen overnachtingen):

· een historische stadskern

· een centrale ligging langs de Belgische kust, uitstekend bereikbaar

· een winkelcentrum dat in de regio bijzonder populair is

· een culinaire trekpleister met lekkere eetadresjes en heerlijke streekproducten.

Levenskwaliteit in Crystal Residence

Nieuwbouwprojecten zoals Crystal Residence blazen Oostende nieuw leven en flair in. Dat project ligt in de residentiële uitbreidingszone van de stad, op vijf minuten van het historische centrum. De multidisciplinaire architectuurgroep B2Ai tekende het ontwerp. Hun motto ‘human centered architecture’ maakt meteen duidelijk wat zij belangrijk vinden. De appartementen geven een luxueuze indruk terwijl ze toch betaalbaar blijven. Levenskwaliteit staat centraal in de ruime appartementen, geschikt om te wonen maar ook als tweede verblijf. Bewoners genieten er van veel binnenruimte, een groot leefterras, een zwembad in de tuin en een inspirerend zeezicht.

Alternatief: investeren in een hotelkamer

Investeren in een project als Crystal Residence in Oostende zal u geen windeieren leggen. Het is maar een van de formules om uw geld te laten renderen. Alternatieve investeringen in vastgoed zijn net zo veilig en leveren eveneens mooie opbrengsten op, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een hotelkamer. Goed om weten is dat het Franse Accor heel wat potentieel in onze Noordzeesteden ziet. Het bedrijf heeft zijn naam verbonden aan niet minder dan negen nieuwe hotels aan de Belgische kust, van bekende ketens als Mercure, ibis en Novotel. In een aantal hotels kan u investeren in een kamer, waarbij u ook deelt in andere inkomsten van het hotel.

Veertig jaar ervaring

Heeft u interesse om te investeren in een hotelkamer, een studio, een appartement of een groter project aan de Belgische kust? Spreek erover met de deskundige medewerkers van Chateau Residenties. Zij bieden u meer dan veertig jaar ervaring en vakkennis. Samen met hen zoekt u welke investering het beste bij u past.

