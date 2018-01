Poetin overtuigd dat bezoek van Michel economie van zowel Rusland als België ten goede zal komen Premier Michel in Moskou ADN

31 januari 2018

17u07

Bron: Belga 1 Economie Premier Charles Michel heeft deze namiddag de Russische president Vladimir Poetin ontmoet in diens residentie Novo-Ogariovo. "Uw bezoek gaat de economie van onze beide landen ten goede komen", zei de Kremlinleider bij de verwelkoming van zijn Belgische gast.

Aan Russische zijde nemen minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, vicepremier Dimitri Ragozin en Poetins woordvoerder Dmitri Peskov deel aan het onderhoud.

Poetin benadrukte de historische banden tussen de twee landen. "Dit jaar zijn de diplomatieke relaties tussen Rusland en België 165 jaar oud", zei hij. De president verwees ook naar de volgende vergadering van de gemengde commissie tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie (BLEU) en Rusland in Sotchi op 14 februari en reageerde positief op de reis van de Belgische premier naar Rusland.

Charles Michel pleitte van zijn kant voor een open dialoog. "We zullen verschillende onderwerpen behandelen, wat moet leiden tot een beter begrip van elkaars standpunten. Hierbij is het belangrijk om te praten over onderwerpen met een wederzijds belang zoals veiligheid, de strijd tegen terrorisme en de toestand in het zuiden van de Europese Unie", verklaarde hij. "De relaties tussen België en Rusland hebben hoogtes en laagtes gekend, maar we blijven altijd buren."

De premier deelde nog mee dat hij met de Russische leider ook nieuwe partnerschappen wilde bespreken, onder meer op economisch vlak.

Novo-Ogariovo is een uitgestrekt domein 30 kilometer ten westen van Moskou. De dagelijkse residentie van de president staat onder hoge bewaking van de beveiligingsdienst van de Russische federatie.