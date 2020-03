Playboy stopt met tijdschrift in VS en gaat online verder HR

19 maart 2020

06u34

Bron: ANP 0 Economie Deze week verschijnt in de Verenigde Staten het tijdschrift Playboy voor de laatste keer in de huidige vorm. In een open brief op het onlineplatform Medium schrijft topman Ben Kohn dat de voorjaarseditie van 2020 de laatste gedrukte versie is van het jaar. Daarna zal de nadruk komen te liggen op online.

In de toekomst zullen er nog wel gedrukte Playboys verschijnen, maar het gaat dan om “speciale edities, samenwerkingen met de meest provocerende makers, tijdelijke collecties en nog veel meer”, schrijft Kohn. “Papier is hoe we zijn begonnen en papier zal altijd deel uitmaken van wie we zijn.”

Het mannenblad werd in Amerika sinds vorig jaar alleen nog maar ieder kwartaal uitgebracht. Volgens de topman werd intern al langer nagedacht over de stap om ook daarmee te stoppen. Dat besluit is nu versneld genomen vanwege de problemen door het coronavirus om het blad te maken.

Het blad werd opgericht door Hugh Hefner. Hij overleed in september 2017.

Sommige modellen werden wereldberoemd door ‘Playboy’, onder wie Pamela Anderson - zij versierde zo een rol in ‘Baywatch’. Pamela Anderson stond minstens 13 keer op de cover van het magazine. In 2015 stopte het tijdschrift met naaktfoto’s, maar die ommezwaai kon de terugval van de oplage niet stoppen.