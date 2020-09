Planbureau ziet Belgische economie beter dan verwacht standhouden dit coronajaar ADN

10 september 2020

14u57

Bron: Belga 0 Economie Het Planbureau toont zich minder pessimistisch over het dal waardoor de Belgische economie dit jaar wegens de coronacrisis zal gaan. Het verwacht nog een economische krimp van 7,4 procent, terwijl het er in juni nog van uitging dat de economie met meer dan 10 procent zou krimpen.

"Op basis van recente gegevens is de economische schade in de meeste eurolanden in de eerste helft van dit jaar minder omvangrijk gebleken dan ingeschat in de junivooruitzichten", legt het Planbureau uit. Voor België resulteert dat in een minder negatieve jaargroei in 2020 (-7,4 procent in de plaats van -10,6 procent). Ondertussen zijn grote delen van de economieën heropend, maar heropflakkeringen van het virus tasten het vertrouwen aan en remmen de dynamiek van het economisch herstel enigszins af, voegt de instelling toe.

Gedeeltelijke inhaalbeweging

Het coronavirus duwde de Belgische economie, net zoals vele andere, in een recessie. Daarvan is er sprake wanneer de economie twee kwartalen na elkaar krimpt. In België daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal met 3,5 procent. De grootste coronaklap was er in het tweede kwartaal, met een bijkomende krimp van 12,1 procent.

Het Planbureau verwacht dat de Belgische economie in de tweede helft van dit jaar en ook volgend jaar "een gedeeltelijke inhaalbeweging" zal maken. Over heel het jaar 2020 zou de economie daardoor dus met 7,4 procent krimpen. In 2021 zou er dan een herstel volgen en zou het bbp met 6,5 procent groeien.

Consumptie

De inhaalbeweging zal aangedreven worden door de uitvoer en de particuliere consumptie, klinkt het nog. Hoewel het reëel beschikbare inkomen maar met 0,3 procent zou dalen dit jaar, zouden de consumenten wel 8,7 procent minder uitgeven. Dat komt door de sluiting van de winkels tijdens de lockdown en omdat het consumentenvertrouwen aangetast is. In 2021 zou de particuliere consumptie weer met 9 procent aantrekken.

Werkgelegenheid

Ook over de werkgelegenheid is het Planbureau minder pessimistisch dan in juni. Dit jaar en volgend jaar zouden er in totaal 82.000 mensen minder aan het werk zijn. Maar in juni was er nog sprake van 111.000.

Het Planbureau wijst erop dat de zwaarste klappen voor de werkgelegenheid nog moeten komen. Tot nu toe viel de impact nog mee dankzij bijvoorbeeld het versoepelde systeem van tijdelijke werkloosheid. "Het werkgelegenheidsverlies zou ook tijdens het derde kwartaal eerder beperkt blijven", stelt het Planbureau, "maar terug oplopen tijdens het vierde kwartaal, naarmate de diverse steunmaatregelen geleidelijk worden afgebouwd en de productiviteitsgroei verder aantrekt.”

In aantallen uitgedrukt, verwacht het Planbureau dat er dit jaar 26.900 jobs zullen verdwijnen en volgend jaar 55.400.

