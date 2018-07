Pizzaketen Papa John's zet boegbeeld op afstand na racistische uitlatingen mvdb

16 juli 2018

10u15

Bron: ANP - Eigen berichtgeving 0 Economie De Amerikaanse pizzaketen Papa John's heeft oprichter John Schnatter verder op afstand gezet. De gewezen topman is nu ook niet meer welkom op het hoofdkantoor van de restaurantketen.

Eerder was zijn beeltenis al van alle marketinguitingen afgehaald. Reden voor de breuk zijn racistische uitlatingen. Schnatter kwam in opspraak nadat hij tijdens een interview met Forbes racistische uitlatingen deed. Hij gebruikte het 'n-word' waarmee 'nigger' wordt bedoeld.

De 56-jarige ondernemer was eerder al in de problemen gekomen vanwege zijn commentaar op donkere spelers in de American footballcompetitie, die niet willen knielen tijdens het volkslied uit protest tegen politiegeweld en discriminatie van zwarte Amerikanen.



Schnatter, een bekende aanhanger van Amerikaanse president Donald Trump, stapte eerder al op als baas van Papa John's, maar zit nog wel in het bestuur van de onderneming. Ook heeft hij nog circa 30 procent van de aandelen in handen. Papa John's hoopt binnen enkele weken een nieuwe topman te benoemen.

Schnatter startte in 1984 in thuisstaat Indiana met zijn allereerste restaurant. Als naam koos hij zijn eigen bijnaam 'Papa'. 33 jaar later heeft de keten restaurants op 4.700 locaties wereldwijd. Naast Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zijn er vestigingen in West-Europa (onder meer Nederland), China, Rusland, India, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.