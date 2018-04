Pizzaketen Domino's heeft grote ambities in ons land: "Belg eet gemiddeld 4,2 kilo pizza per jaar" HR

26 april 2018

17u23

Bron: Belga 152 Economie Domino's heeft forse uitbreidingsplannen in België. De pizzaketen hoopt binnen acht jaar aan 200 filialen te zitten, tegen 57 nu. "Ons doel is de pizza's binnen de 9 minuten nadat ze uit de keuken komen, af te leveren bij de klant", zei Misja Vroom, CEO van België en Nederland, donderdag tijdens een persmoment in Mechelen.

Het bedrijf wil innovatief blijven door in te zetten op gps-tracking voor de bezorgers en de leveringen te doen met e-bikes en elektrische scooters.

De eerste Domino's verscheen ruim 25 jaar geleden in het Belgische straatbeeld. Daar zijn er sindsdien meer dan 50 bijgekomen en momenteel worden nieuwe filialen opgericht in Dendermonde, Herentals, Koksijde en Seraing. Maar de ambitie reikt dus nog een pak verder, zo bleek bij de voorstelling van de toekomstplannen door Misja Vroom. "We pogen één filiaal te hebben per 15.000 brievenbussen, zodat onze levertijden aanvaardbaar blijven", klonk het.

"In elke franchise werkt een vijftiental mensen die we doorgroeimogelijkheden willen bieden", zegt Vroom. "Heel wat franchisenemers zijn ooit bij Domino's begonnen als bezorger of pizzabakker en kennen het DNA dus zeer goed. Dat maakt dat ze weinig voor verrassingen komen te staan en begrijpen waar ze aan beginnen. Onze franchises zijn bijna allemaal rendabel, en de meeste franchisenemers willen hun franchise ook blijven uitbaten."

4,2 kilo pizza per jaar

Goede mensen vinden is voor Domino's het allerbelangrijkste. "We hebben voor de bezorgmarkt veel jonge mensen nodig, maar veiligheid staat sowieso voorop. Ook al willen we snel leveren, de bezorgers moeten ook veilig kunnen werken."

Volgens Vroom zit de toekomst in de bezorging van pizza's. "We hebben een digitaal platform dat wereldwijd wordt ingezet waardoor we het hele traject in handen hebben en dus niet afhankelijk zijn van externe bezorgers", zegt Vroom. "We gaan onze bezorgers uitrusten met gps-tracking zodat klanten online kunnen volgen waar hun bestelling zich bevindt. Ook bekijken we robotlevering, maar dat zal eerst in Nederland worden uitgerold omdat de wetgeving in België het nog niet toelaat."

"De pizzamarkt in België is bij de grootste in Europa: gemiddeld eet een Belg 4,2 kilo pizza per jaar. In Vlaanderen zijn pizza's met barbecuesaus het populairst, een opvallende trend binnen Europa. In Wallonië zijn pizza's met kaas en aardappelen zoals de Savoyarde enorm populair."

Chocoladepizza

Domino's mikt vooral op millenials en jonge gezinnen die snel lekker willen eten. "Op termijn groeien onze klanten mee en zal dat klanteprofiel bijgesteld worden."

Maandag lanceert Domino's twee volledig veganistische pizza's, een primeur op de Belgische en Nederlandse markt. "Wij zijn de eerste keten die veganistische pizza's aanbiedt, het deeg is volledig veganistisch en zal ook standaard voor alle andere pizza's worden gebruikt vanaf nu", zegt Vroom. De recepten zijn speciaal voor België en Nederland gemaakt en dus nergens anders te verkrijgen in dezelfde vorm. Na de zomer wordt ook een chocoladepizza op de markt gebracht.