Piloten Ryanair vragen ontslag O'Leary

27 februari 2018

13u04

Bron: dpa/belga 1 Economie Een groep Ryanair-piloten heeft topman Michael O'Leary opgeroepen om af te treden. Zijn aanpak van de pilotentekorten en geschrapte vluchten heeft gefaald, luidt het in een schrijven van de European Employee Representative Council (EERC).

De onofficiële pilotenvereniging verwijt O'Leary dat hij geen rekening heeft gehouden met haar voorstellen en eisen om te zorgen voor stabiele operaties. Volgens de piloten verlaten nog altijd veel piloten en co-piloten de maatschappij. Ze vrezen dat Ryanair opnieuw vluchten zal moeten schrappen, zoals dat in de herfst gebeurde.

O'Leary slaagde erin stakingen in de kerstperiode te vermijden door te beloven vakbonden bij de maatschappij te erkennen. Sindsdien werd alleen een Britse pilotenvakbond erkend. Ook in België zijn er gesprekken bezig.

De Ryanair-topman liet zelf onlangs al verstaan dat hij acties verwacht rond Pasen. Maar een concrete vakbondsdreiging is er nog niet.

Ryanair deed de EERC eerder al af als een onrechtmatig orgaan zonder recht van spreken.

Basis in Glasgow sluit

De Ierse lowcostmaatschappij sluit vanaf november ook haar basis op de internationale luchthaven van de Schotse stad Glasgow, naar eigen zeggen omwille van de te hoge passagierstaks. Het vliegtuig dat er was gestationeerd, verhuist naar Edinburgh, zowat 75 kilometer verderop.

Door de beslissing schroeft Ryanair het aantal bestemmingen volgende winter op Glasgow International terug van 23 naar 3: Dublin, Krakau en Wroclaw.

Ryanair verwijst naar een zwakke markt in Glasgow en de last die de passagierstaks vormt. "De zwakke Schotse economie is nog zwakker in Glasgow, en we kunnen de passagierstaks van 13 pond simpelweg niet blijven dragen", zegt David O'Brien, de operationeel directeur van Ryanair, aan Sky. Volgens de Britse zender zijn er 300 banen bedreigd op de luchthaven.

Edinburgh krijgt het vliegtuig uit Glasgow en vijf verbindingen. Er komen ook elf nieuwe routes bij, waardoor Ryanair vanaf november Edinburgh verbindt met 45 bestemmingen.

De Ierse budgetvlieger vliegt ook op de luchthaven Glasgow Prestwick. Daar zijn er komende winter acht bestemmingen.

Ryanair vliegt deze zomer vanuit Charleroi op Edinburgh en Glasgow Prestwick.