Piloten Brussels Airlines willen loon inleveren om ontslagen te vermijden

20 mei 2020

11u31

In een poging naakte ontslagen zoveel mogelijk te vermijden bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, stellen de piloten voor om de komende twee jaar minder te gaan vliegen. Dat schrijven ze in een open brief.

Op die manier zouden de piloten tot 45 procent van hun loon inleveren, wat tot 100 miljoen euro besparingen voor de luchtvaartmaatschappij kan opleveren. “Het gaat om een voorstel tot collectieve arbeidsduurvermindering, om zo alle piloten aan boord te houden”, verduidelijkt Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK. Het voorstel komt van de piloten, maar wordt gesteund door de vakbonden.

Onderhandelingstafel

De piloten hopen op deze manier banen veilig te stellen van het vliegend personeel bij Brussels Airlines. Die mensen zijn nodig als er in 2023 opnieuw sprake is van groei, klinkt het. De vakbonden hebben het voorstel overgemaakt aan de directie, aldus Filip Lemberechts van de liberale vakbond. “Die heeft akte genomen en geantwoord dat dit soort besprekingen best aan de onderhandelingstafel gevoerd worden.”



De directie van Brussels Airlines heeft vorige week een herstructureringsplan aangekondigd waarbij duizend banen op de tocht staan. Dat is een kwart van het personeelsbestand van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

