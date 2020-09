Piek in faillissementen verwacht door afbouw steunmaatregelen coronavirus HR

04 september 2020

06u18

Bron: Belga 2 Economie Na een terugval in het aantal faillissementen in het voorjaar verwacht kredietverzekeraar Atradius een faillissementengolf in het najaar van 2020. Dat zou vooral te maken hebben met de afbouw van overheidsmaatregelen die de economische impact van het coronavirus moesten minimaliseren.

In totaal zouden dit jaar 12.800 bedrijven failliet gaan, blijkt uit de nieuwste Insolvency Forecast van de kredietverzekeraar. Dit zijn er 20 procent meer dan in 2019. De nieuwe piek in faillissementen zou ook in 2021 aanhouden, voorspelt Atradius.

In de eerste jaarhelft van 2020 bleef de impact van de coronacrisis op het aantal faillissementen in België beperkt. De Belgische faillissementen vielen in de eerste zes maanden van het jaar zelfs terug met 30 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. “Die daling was evenwel kunstmatig en grotendeels te wijten aan de maatregelen die de overheid nam om de economische impact van het coronavirus te minimaliseren”, zegt Atradius.

Nu die maatregelen afgebouwd worden, verwacht kredietverzekeraar Atradius een toename in faillissementen. Concreet voorspelt de kredietverzekeraar dat de Belgische faillissementen in 2020 20 procent hoger zullen liggen dan in 2019. Aangezien de faillissementscijfers in het voorjaar beperkt bleven, verwacht Atradius in het najaar bloedrode cijfers.

Horeca en reissector

Atradius verwacht dat de zwaarste impact zich zal laten voelen in de horeca- en reissectoren, niet toevallig sectoren die bijzonder zwaar getroffen werden door de coronacrisis en lockdown. “Daarnaast worden ook de kunst- en cultuursector, detailhandel, transportsector en zakelijke dienstverlening zwaar getroffen door de crisis”, zegt de kredietverzekeraar.

