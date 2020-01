Picanol hervat maandag (deels) productie KVDS

17 januari 2020

16u35

Bron: Belga 0 Economie Weefmachinefabrikant Picanol in Ieper zal maandag gedeeltelijk heropstarten. Het is wel nog niet duidelijk wanneer de productie weer volop zal kunnen draaien. Het bedrijf werd begin deze week getroffen door een cyberaanval.

Vanaf maandag zal Picanol in Ieper stap voor stap bepaalde activiteiten "voorzichtig" heropstarten, zo zegt het bedrijf vrijdag in een persbericht. Door de cyberaanval van begin deze week lag de fabriek volledig stil. Ook dit weekend is er geen productie.

Wat de gedeeltelijke heropstart betekent voor de circa 1.500 arbeiders en bedienden, is nog niet duidelijk, zo werd bij de directie vernomen. Zij zijn sinds de cyberaanval economische werkloos wegens overmacht.





Het bedrijf houdt er rekening mee dat het nog een tijd kan duren vooraleer de volledige productie opnieuw operationeel zal zijn.

De weefmachinefabrikant kan op dit moment nog geen inschatting maken van de financiële impact van de cyberaanval. De handel in het aandeel blijft voorlopig geschorst op de beurs van Brussel.