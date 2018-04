Pfizer Puurs werft 250 werknemers extra aan ADN

12 april 2018

15u30

Bron: Belga 0 Economie Het farmaceutisch bedrijf Pfizer in Puurs is door een toename van de activiteiten op zoek naar 250 nieuwe werknemers. Het gaat om extra arbeidsplaatsen, zo bevestigt het bedrijf vandaag. Binnenkort is er een jobdag, gericht op technische profielen.

Pfizer heeft in Puurs de grootste productie- en verpakkingssite van het bedrijf in Europa. Het maakt jaarlijks ongeveer 300 miljoen vaccins.

Het bedrijf zegt in sneltempo te groeien, onder meer na investeringen in de afgelopen zeven jaar ter waarde van een half miljard euro. In die periode werden ook zo'n duizend arbeidsplaatsen gecreëerd. In totaal staat de teller nu op zo'n 2.200 medewerkers.

Momenteel is het bedrijf op zoek naar nog 250 extra werknemers. "We zoeken erg diverse profielen, van labo-analisten tot kwaliteitsingenieurs, van technische

operatoren tot onderhoudstechniekers, van productie-ingenieurs tot leidinggevenden met, en ook zonder ervaring", zegt hr-directeur Jan Beumer. "Dit zijn extra jobs, bovenop de circa 100 jobs die jaarlijks worden vervangen."

Om de nieuwe jobs in te vullen, organiseert het farmabedrijf op 21 april een jobdag, gericht op de technische profielen. Op voorhand online registreren registreren is noodzakelijk.

