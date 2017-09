Pesticidesector naar Raad van State tegen Vlaams verbod op omstreden onkruidverdelger kv

Bron: Belga 0 Photo News Economie Sectororganisatie Phytofar heeft recent een verzoek tot annulering ingediend bij de Raad van State voor het Vlaams uitvoeringsbesluit voor het gebruiksverbod glyfosaathoudende producten door particulieren. Dat heeft Peter Jaeken, de secretaris-generaal van Phytofar, vandaag aan Belga bevestigd.

Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen of pesticiden. Glyfosaat zit onder meer in het omstreden onkruidverdelger Roundup, die gezondheidsschade en mogelijk kanker zou veroorzaken. Reden waarom de verkoop aan particulieren in de gewesten verboden werd.

Eerder was Phytofar al naar de Raad van State gestapt tegen het Waals verbod op het gebruik van producten op basis van glyfosaat. En daarvoor waren al gelijkaardige stappen gezet tegen de Brusselse maatregelen.

"Rechtsonzekerheid"

Phytofar noemt het "problematisch dat het Europese systeem voor het op de markt brengen van producten door regionale besturen onderuit gehaald wordt". Volgens de sectorvereniging creëert dit "rechtsonzekerheid".

"We zouden liever hebben geen juridische stappen ondernemen, maar de regio's laten ons geen keuze", zegt Peter Jaeken van Phytofar. "De decreten van de gewesten zijn in strijd met het wettelijk kader op Europees en federaal niveau. Door het gebruik van een werkzame stof, zelfs een hele familie van stoffen, op zijn hele grondgebied te verbieden, negeert de regio de Europese regelgeving die voorziet in een procedure voor de goedkeuring van werkzame stoffen op Europees niveau en een toelating voor het in de handel brengen van gewasbeschermingsmiddelen door de lidstaten."