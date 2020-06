Personeelsvergadering Swissport morgen verboden: “Degoutant” TT

10 juni 2020

21u34

Bron: Belga 0 Economie De personeelsvergadering bij de failliete afhandelaar Swissport zal morgen niet plaatsvinden. Volgens de vakbonden is de bijeenkomst verboden door de burgemeester, klinkt het in een pamflet.

"De mensen vinden dit degoutant", zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. "Want het was het enige moment dat ze nog kunnen uithuilen bij elkaar." De vakbondssecretaris vindt het "heel jammer" dat de werknemers geen speciaal moment meer krijgen om elkaar te zien.

Bij vele werknemers zit de onvrede dan ook diep. De bonden verwachtten een grote opkomt, volgens sommigen meer dan duizend mensen, klinkt het nog bij de ACLVB'er.



"Binnenlandse Zaken en de burgemeester verbieden ons democratisch recht tot manifestatie", klinkt het in een pamflet van ABVV, ACV en ACLVB. De bonden blazen met spijt in het hart de personeelsvergadering af, klinkt het nog, en bekijken of ze in de nabije toekomst nog een samenkomst kunnen organiseren.

De bonden hadden het personeel bijeengeroepen morgen om 14 uur op op de personeelsparking. Vandaag beslisten de curatoren dat er geen doorstart komt van Swissport, daags nadat het faillissement werd uitgesproken. Bijna 1.500 werknemers verliezen hun baan.