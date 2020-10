Personeel van Doel en Tihange voert actie tegen sluiting kerncentrales in 2025: “7.000 jobs en zekerheid bevoorrading elektriciteit in gevaar” ADN

09 oktober 2020

13u24

Bron: Belga 28 Economie Aan de kerncentrales van Doel en Tihange hebben leden van het personeel vrijdag actie gevoerd tegen het voornemen van de nieuwe federale regering om alle kerncentrales tegen 2025 te sluiten. Zo'n 7.000 jobs en de bevoorradingszekerheid van de elektriciteit in België komen door die beslissing in gevaar, klinkt het.

Zowel aan de ingang van Doel als die in Tihange kwamen medewerkers vrijdagmiddag buiten staan. De actie was een initiatief van het kaderpersoneel en hun vakbond NCK, maar hun voorbeeld werd gevolgd door het overige personeel. "Ook de directie staat achter dit initiatief", zegt Tim Joris, PSA-ingenieur (PSA staat voor Probabilistische Veiligheidsanalyse) en lid van de vakbond NCK.

Bezorgdheid

Het personeel maakt zich zorgen om het voornemen van een kernuitstap in 2025. Niet alleen om de gevolgen voor hun job, maar ook om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. "De kerncentrales bieden hier een CO2-vrije en goedkopere bron van energie", zegt Joris.



Een sluiting zou bovendien het verlies van 7.000 jobs betekenen, berekende het NCK. "Vooral over het lot van de medewerkers in Tihange maken we ons zorgen", zegt Joris. "In Doel betekent de Antwerpse haven dat er nog wat mensen een overstap zouden kunnen maken.”

Veiligheid

De kaderleden pleiten daarom om een levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3, de meest recente centrales. "Ik sta als PSA-ingenieur elke dag in voor het waarborgen van de veiligheid", zegt Joris. "Ik kan u verzekeren dat het er hier uiterst veilig aan toegaat.”

