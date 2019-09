Personeel Thomas Cook België is ongerust, maar nog hoopvol TT AW

23 september 2019

13u34

Bron: Belga 0 Economie Op het hoofdkantoor van touroperator Thomas Cook in Zwijnaarde bij Gent heerst er ongerustheid, maar er wordt toch ook gehoopt op een snelle oplossing. Thomas Cook België “bekijkt alle opties”volgens Jan Dekeyser, CEO van Thomas Cook België.

De directie van Thomas Cook België werd maandagmiddag op het kabinet van minister van Werk Wouter Beke verwacht nadat de Britse tak van het bedrijf afgelopen nacht de boeken moest neerleggen. Vraag is hoe het verder moet met de continentale onderdelen van de reisorganisatie, waaronder de Belgische. Thomas Cook telt in ons land ongeveer 600 werknemers.

De directie van Thomas Cook België legde na afloop van het overleg met Beke een korte verklaring af. “We hebben een constructief en open gesprek gehad om te kijken welke opties er zijn voor onze klanten en medewerkers na het neerleggen van de boeken in Groot-Brittannië”, klonk het. “Wij bekijken alle opties, en wij gaan verder werken.”

Deze namiddag rond 15 uur staat opnieuw een ondernemingsraad gepland op het hoofdkantoor in Zwijnaarde, bij Gent.

“Rare sfeer”

Intussen beschrijft Els De Coster van de liberale vakbond de sfeer die er hangt: "Er hangt hier een rare sfeer. Vanzelfsprekend is er ongerustheid, verslagenheid zelfs, maar er is toch ook hoop. De directie heeft op een eerste ondernemingsraad de boodschap gegeven dat er verschillende pistes op tafel liggen en er gezocht wordt naar een oplossing. Op een tweede ondernemingsraad hopen we eventueel al een oplossing te horen, of minstens toch meer nieuws."

Patrick Van Holderbeke, ACV: "We hopen er antwoorden te krijgen. We kunnen niet blijven wachten. Het personeel zit te wachten op duidelijke scenario's."

"Om die scenario's uit te werken, gebruiken we vandaag elk uur", stelt De Coster zich constructief op. "Thomas Cook België is rendabel. Hier zijn er geen problemen. Er zijn nog andere takken binnen de internationale groep die goed draaien, ook zijn er boekingsplatformen waar er nooit problemen mee zijn geweest dus we bekijken of er mogelijkheden zijn om de goed draaiende gedeelten te laten samenwerken."

Al zijn de vakbonden niet blind voor de mogelijk negatieve consequenties van het nieuws uit Londen. "In een internationale groep is alles verweven met elkaar. We weten dat er koppelingen zijn met Thomas Cook Groot-Brittannië. We willen vandaag weten wat de impact is van het faillissement van de Britse tak op de Belgische tak", aldus De Coster.

BBTK-secretaris Katrien Degryse: "Ik hoop dat er een manier gevonden wordt om verder te gaan, maar ik vrees wel dat het moeilijk wordt. Er zijn nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk.”

Operationeel

Thomas Cook België is op dit moment gewoon nog operationeel, al worden er uit voorzorg voorlopig geen nieuwe klanten aangenomen. De Belgische tak valt onder de continentaal-Europese organisatie, met als belangrijkste markt Thomas Cook Duitsland.