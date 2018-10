Personeel lokale Vlaamse besturen eist opslag: "Men vernedert ons" Redactie

03 oktober 2018

12u25

Bron: Belga 0 Economie Het personeel van de lokale besturen in Vlaanderen heeft vandaag het werk neergelegd. Ze voeren een symbolische actie voor het gebouw van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om opslag te eisen, en dat onder de noemer "Bal van de burgemeester". Het gaat om het personeel van de steden en gemeenten, OCMW's en provincies.

"De burgemeester trakteert, want de algemene-directeurs krijgen 30 procent opslag. Maar het personeel blijft in de kou staan: sinds 2013 geen loonakkoord, salarisschalen uit 1993, geen loonsverhoging van 1,1 procent (IPA), ... Wij willen nu meer koopkracht voor al het personeel", zegt Willy Van Den Berge, federaal secretaris ACOD LRB.

"Bij de meeste overheden zijn er in het verleden al aanpassingen geweest op de loonschalen, maar bij ons is een lineaire loonsverhoging geleden van 1993. Daarnaast sluiten we normaal gezien om de twee jaar een sectoraal akkoord af, maar ook dat is intussen van 2008 geleden", zo zei ook Serge Meeuws, nationaal voorzitter van VSOA-lrb. "Men vernedert ons, stopt ons in de vergeethoek."

Verdere acties

Wat de zaak net iets complexer maakt, is dat er vanuit Vlaanderen via het Vlaams interprofessioneel akkoord wel nog altijd koopkrachtmiddelen worden voorzien, maar enkel voor het verzorgend personeel, wat neerkomt op ongeveer een derde van het personeel, stelt ACOD. De bonden eisen dat aan die tweedracht een einde komt en er voor iedereen een aanpassing wordt voorzien.

De actie van vandaag is volgens Van Den Berge een eerste, beperkte, actie. "Het is een eerste aanzet. We zullen zien welk vervolg we hieraan koppelen", aldus de bonden, die verdere acties dus niet uitsluiten.

Rond 11.30 uur ging een vakbondsdelegatie het gebouw van de VVSG binnen om met de directie te overleggen. Een halfuur later stonden ze opnieuw op de stoep, met nieuws: "We hebben van de directie toezeggingen en engagementen gekregen", zo liet Christophe Vandenbulcke, nationaal secretaris van ACV Openbare Diensten, weten. "Nog dit najaar gaan we rond de tafel zitten om een onderhandelingskalender af te spreken, die in 2020 moet leiden tot een sectoraal akkoord." Het nieuws werd gematigd positief onthaald door de aanwezige actievoerders.