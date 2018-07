Personeel lijkt groen licht te geven: einde cipiersstaking in zicht SVM

09 juli 2018

19u55

Bron: Belga 0 Economie Het ziet ernaar uit dat de acties in de gevangenissen morgenavond om 22 uur opgeschort worden. Dat hebben de Franstalige vakbondsafgevaardigden Michel Jacobs (CGSP-Amio) en Claudine Coupienne (CSC-Services publics) gezegd op basis van de eerste resultaten van de algemene vergaderingen in de gevangenissen.

"Het lijkt erop dat de staking opgeschort zal worden. De antwoorden van de gevangenissen van Leuze-en-Hainaut, Nijvel, Ittre, Jamioulx... gaan in elk geval in die richting", zegt Jacobs. De christelijke vakbond CSC heeft 25 procent van de antwoorden ontvangen (Andenne, Doornik, Marneffe, Vorst...). Die gevangenissen zijn allemaal voorstander van een opschorting van de acties. Voor de beide vakbonden samen heeft intussen de helft van de gevangenissen zich al uitgesproken voor een werkhervatting, aldus Coupienne.

De vakbonden in de gevangenissen staken al wekenlang tegen de plannen van minister Geens (CD&V) om een minimale dienstverlening in te voeren. Deze voormiddag zaten de bonden samen met de minister. Nadien was te horen dat het overleg "constructief" verlopen was.

Tegemoetkomingen

De minimale dienstverlening blijft wel degelijk behouden, maar in de laatste compromistekst staan enkele tegemoetkomingen aan het gevangenispersoneel. Zo blijft een staking van 32 uur per week mogelijk. Verder zullen cipiers niet vanaf de tweede maar wel vanaf de derde stakingsdag opgevorderd kunnen worden.

Een stakingsaanzegging moet 10 dagen op voorhand worden ingediend, zoals vandaag al het geval is. In een eerder voorstel stond dat stakingen 30 dagen op voorhand aangekondigd zouden moeten worden, maar dat werd dus van tafel geveegd. "Men had ons verteld dat er manoeuvreerruimte zou zijn en dat was ook het geval", zegt Coupienne . "Er is met heel wat van onze opmerkingen rekening gehouden, voor andere zaken moet nog gekeken worden wat de budgettaire mogelijkheden zijn", vult Frank Conings van ACV aan.

"Stemmingen volop bezig"

De vakbonden hebben nu tot 26 juli de tijd om hun besluiten aan de minister over te maken. Tijdens algemene vergaderingen in alle gevangenissen wordt vandaag en morgen beslist over het toekomstige verloop van de acties. Gino Hoppe van ACOD Overheidsdiensten laat weten dat de stemmingen in de gevangenissen volop bezig zijn en dat het resultaat morgenmiddag bekend zal zijn.