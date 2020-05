Personeel Facebook hoeft ook na lockdown niet naar kantoor KVE

21 mei 2020

22u55

Bron: ANP 4 Economie Facebook wil personeel ook na de versoepeling van coronamaatregelen toestaan om vanuit huis te werken. Daarnaast wil de socialmediagigant meer personeel aannemen dat altijd op afstand zal werken, zodat de keuze uit technologisch talent niet alleen beperkt blijft tot steden waar Facebook kantoren heeft.

Topman Mark Zuckerberg zei in een interview dat mogelijk de helft van al het personeel van Facebook binnen vijf tot tien jaar permanent op afstand zal werken. De ervaringen met lockdowns en thuiswerken laten volgens hem zien dat de productiviteit van personeel daar niet onder lijdt.

Facebook sloot zijn hoofdkwartier in het Californische Menlo Park begin maart als voorzorgsmaatregel tegen coronabesmettingen. Het bedrijf, dat eind maart wereldwijd 48.000 mensen in dienst had, gaf medewerkers eerder al de mogelijkheid om tot het einde vanuit huis of een andere alternatieve locatie te werken.



Zuckerberg is niet de eerste topman van een socialmediabedrijf dat werken op afstand permanent wil invoeren. Recent kondigde Jack Dorsey, topman van zowel Twitter als fintechbedrijf Square, hetzelfde voor zijn personeel aan.