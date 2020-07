Personeel Belgische Camaïeu-winkels staakt HLA

13 juli 2020

12u09

Het personeel van de 25 Belgische winkels van de Franse modeketen Camaïeu staakt vandaag. Ze eisen meer duidelijkheid van de Franse directie.

De keten - net als veel anderen geraakt door de coronacrisis - zocht en kreeg in Frankrijk bescherming tegen schuldeisers. De vakbonden klagen de onzekerheid aan over het lot van de Belgische winkels. "We vragen antwoorden van de Franse directie, of ze nog met ons door wil en of er een aanvraag tot gerechtelijk akkoord in België komt", aldus Jalil Bourhidane van de Franstalige christelijke bediendebond CNE.

Een zestigtal werknemers verzamelde voor de Belgische hoofdzetel in de Brusselse Nieuwstraat. In de 25 winkels in België wordt gestaakt. Er werken in totaal 130 mensen voor Camaïeu in België.