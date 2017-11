Personeel Amazon gebukt onder erbarmelijke werkomstandigheden Navin Bhagwat

01u17

Bron: AD.nl 0 REUTERS Het distributiecentrum van Amazon in Saran, Frankrijk. Economie Personeelsleden van een Brits distributiecentrum van webgigant Amazon worden te weinig betaald voor de lange dagen die ze rond de feestdagen moeten draaien. Sommige medewerkers draaien werkweken van 55 uur voor een uurloon onder het minimumloon van 8,20 pond (ongeveer 9,16 euro). Dat blijkt uit undercoveronderzoek van de Britse krant Daily Mirror.

Journalist Alan Selby werkte vijf weken voor het distributiecentrum in Tilbury, waar hij naar eigen zeggen zag dat het personeel "als vee" werd behandeld en zo moe was dat ze staand in slaap vielen. In sommige gevallen moest zelfs een ambulance ter plaatse komen. "Het personeel krijgt een loon dat lager is dan de gemiddelde kosten voor levensonderhoud. Een van hen vroeg: 'Waarom is het niet toegestaan om even te zitten wanneer het niet druk is? We zijn mensen, niet slaven of robots," aldus Selby.



De journalist, die in zijn vrije tijd marathons loopt, ervoer dat zelf ook. "De enige keer dat ik niet stond waren tijdens mijn pauzes. Mijn lichaam deed pijn, ik voelde me duizelig en was bang dat ik zou omvallen. Een van mijn collega's vertelde me dat ze ooit een van haar hamstrings had verrekt, maar toch verder moest werken." Selby zag dat leidinggevenden snauwden naar degenen die even durfden te rusten.



Ook zouden de dagelijkse targets te hoog liggen. Van het inpakpersoneel wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij 120 producten per uur klaarmaken voor verzending. Degenen die het niet haalden, werden ontslagen. "Iemand vroeg me een keer waarom de doorloop van personeel hier zo hoog is. Dat komt omdat ze mensen doodwerken. Al mijn vrienden denken dat ik dood ben, ik ben uitgeput," aldus een anonieme werknemer.

Al mijn vrienden denken dat ik dood ben, ik ben uitgeput Anonieme werknemer Amazon

Veilige en positieve werkplaats

Amazon laat in een reactie weten dat het bedrijf "een veilige en positieve werkplaats biedt". "We zijn trots op het feit dat we duizenden banen hebben gecreëerd in de afgelopen jaren. De targets baseren we op eerdere resultaten van ons personeel.''



Werknemers van Amazon in Duitsland legden op Black Friday in meerdere vestigingen het werk neer na een oproep van een vakbond die al jaren strijdt voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de distributiecentra. Ook in Italië staakten werknemers van Amazon. Het arbeidsconflict ging hier onder meer over bonussen.

REUTERS

Amazon-oprichter Jeff Bezos is de rijkste mens op aarde. Hij doorbrak vrijdag met zijn vermogen de barrière van 100 miljard dollar.