Pernod Ricard schrapt 280 jobs in Frankrijk KVDS

01 oktober 2019

18u57

Bron: Belga 1 Economie De Franse producent van alcoholische dranken Pernod Ricard gaat zijn twee commerciële filialen die de thuismarkt bedienen, fuseren. Daardoor gaan in Frankrijk 280 jobs verloren, zo maakte het bedrijf zelf bekend. Er zullen ook 90 nieuwe jobs gecreëerd worden.

Pernod en Ricard fuseerden al in 1975, maar in Frankrijk bleven tot vandaag twee concurrerende commerciële diensten actief - Pernod en Ricard. Daar wil het bedrijf, dat de voorbije twee jaar zijn omzet met in totaal 60 miljoen euro zag slinken op de thuismarkt, vanaf 1 juli 2020 verandering in brengen.

Complex

"Het Franse model van de groep, gebaseerd op twee vennootschappen en twee distributienetwerken, is te complex geworden en mist flexibiliteit", zegt Pernod Ricard.





De fusie van de twee filialen zal 280 van de zowat 1.300 banen doen verdwijnen, een verlies dat volledig zal worden opgevangen met vrijwillige vertrekregelingen, luidt het. De nieuwe strategie die Pernod Ricard in Frankrijk gaat hanteren, moet de drankenfabrikant weer doen groeien en zou ook 90 nieuwe jobs opleveren.