Peren zijn dit jaar kleiner dan normaal door extreme droogte HR

06 augustus 2018

14u44

Bron: Belga 0 Economie In Haspengouw zijn de fruittelers een week vroeger dan vorig jaar met de perenpluk begonnen, zoals Het Belang van Limburg maandag schrijft. De Belgische Fruitveiling geeft aan dat al het fruit door de aanhoudende warmte zo'n veertien dagen vroeger dan normaal wordt geoogst.

Na een gunstig voorjaar gooit de hitte voor de fruittelers roet in het eten. De peren zijn door de extreme droogte ook kleiner dan gewoonlijk, waardoor de productie lager ligt. De smaak van de peren blijft echter goed, schrijft Het Belang van Limburg maandag.

De aanhoudende warmte brengt grote gevolgen voor de fruittelers met zich mee. Al het fruit is namelijk een veertiental dagen voor op het normale schema, waardoor de oogst ook twee weken vroeger begint. "De hitte heeft zijn weerslag op de globale fruitsector. Het zomerfruit is nu al verkrijgbaar en leverbaar", zegt Ronny Steemans van de Belgische Fruitveiling. "Ook de kersen waren heel vroeg dit seizoen. Voor de groenten geldt hetzelfde, voor zover ze niet verbrand zijn."

De Limburgse fruitboeren wachten momenteel op een signaal vanuit de sector om de exacte plukdata voor al het fruit te bepalen.