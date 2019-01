Pensioenminister Bacquelaine wil uitkering voor bejaarden pas na vijf jaar verblijf in België kg

30 januari 2019

10u57

Bron: Belga 0 Economie Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil de verplichte termijn die iemand in ons land moet verblijven om een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) te kunnen krijgen, op vijf jaar vastleggen. Dat kondigt de minister vandaag aan in de kranten van Sudpresse. Vroeger was dat tien jaar, maar het Grondwettelijk Hof schrapte die voorwaarde vorige week.

De IGO is een uitkering voor bejaarden die rond moeten komen met weinig of geen pensioen. Een wet van januari 2017 legde op dat iemand tien jaar in ons land moet hebben verbleven, waarvan vijf jaar onafgebroken, alvorens van een IGO te kunnen genieten. Dat moest "de band versterken" tussen de rechthebbenden en het Belgische sociaal stelsel. Bovendien wilde de regering de kostenevolutie van de IGO onder controle houden, maar ook bepaalde misbruiken helpen voorkomen.

Wet geschrapt

Het Grondwettelijk Hof floot de regering vorige week echter terug. Het oordeelde dat de vereiste tot een aanzienlijke vermindering van de sociale bescherming leidt, die niet door het algemeen belang kan worden verantwoord. Om een mouw aan het arrest te passen, stelt de minister voor de termijn nu terug te brengen tot vijf jaar onafgebroken verblijf.



Op basis van de nieuwe wet heeft de Federale Pensioendienst tussen september 2017 en september 2018 1.209 aanvragen voor een IGO afgewezen.