Paul D’Hoore over voordelen van recessie: “Als alles blijft zoals het nu is, kan je meer kopen voor hetzelfde geld” kv

02 april 2020

20u56

Bron: VTM Nieuws 4 Economie De financiële consequenties van de coronaviruspandemie zijn een bron van kopzorgen. Kijkers van VTM Nieuws stuurden massaal hun geldvragen in voor financieel expert Paul D’Hoore. Die boog zich vanavond in de uitzending over de meest prangende kwesties.

Bankrekeningen zijn nog steeds veilig, zegt D’Hoore. “Tijdens de bankencrisis is er beslist op Europese schaal dat spaargeld beschermd is tot 100.000 euro per persoon per bank. Dat verandert niet.” Hij wijst er ook op dat er tijdens de bankencrisis niemand in ons land een vergoeding moest krijgen, want er ging geen enkele bank failliet in België of Europa. Enkel in de VS ging Lehman Brothers overkop en uit de desastreuze gevolgen daarvan werden wereldwijd lessen getrokken.

Volgens D’Hoore moeten we er ons ook geen zorgen om maken dat ons spaargeld devalueert: “We zitten zonder enige twijfel in een recessie en dan dalen de prijzen van de grondstoffen. Brandstoffen worden goedkoper, dus eigenlijk stijgt de waarde van je geld. Als alles blijft zoals het nu is, ga je meer kunnen kopen voor hetzelfde geld, dus op korte termijn hoef je je daarom geen zorgen over te maken.”



Hij raadt zeker niet aan dat mensen nu stoppen met geld in een pensioenfonds te steken, zelfs al daalt het nu elke dag in waarde. Op termijn zal het voordelig blijven.

Koffiedik kijken

De huizenmarkt ligt momenteel een beetje stil, want een huis gaan bezichtigen is momenteel niet mogelijk. Wat er gaat gebeuren eens dat weer wel kan, is volgens D’Hoore nog koffiedik kijken. Wanneer er ineens veel huizen tegelijkertijd te koop gezet worden, is de kans reëel dat de prijs daalt, maar anderzijds zullen er dan mogelijk ook meer gegadigde kopers zijn. “Ik zou er niet van uitgaan dat er een grote prijsdaling gaat komen”, klinkt het.

De expert verwacht dat de financiële crisis ongeveer een jaar zal duren eens het grootste gevaar van de coronaviruspandemie geweken is.



