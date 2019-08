Passagiersafhandelaars op Brussels Airport in rode cijfers KVE

15 augustus 2019

13u26

Bron: Belga 0 Economie Swissport Belgium en Aviapartner Belgium, de twee passagiersafhandelaars op Brussels Airport, zijn er vorig jaar niet in geslaagd uit de rode cijfers te komen. Net als in 2017 leden ze beide verlies op de afhandeling van passagiersvluchten in Zaventem, zo blijkt uit hun respectievelijke jaarcijfers op de website van de Nationale Bank. Aviapartner verwacht dit jaar minstens break-even te draaien.

Bij Aviapartner was men vorig jaar naar eigen zeggen al goed op weg naar winst, maar een dagenlange staking rond de herfstvakantie gooide roet in het eten. "Die staking kostte ons netto zowat 3 miljoen euro", luidt het bij het bedrijf. "In plaats van met een nettowinst van circa 1,5 miljoen euro, sloten we het jaar af met een verlies van 1,44 miljoen euro." Operationeel was er een verlies van iets meer dan een half miljoen euro.

De resultaten gaan wel de goede richting uit. Tegenover 2017 werd het nettoverlies meer dan gehalveerd (toen: -3,6 miljoen euro), en de omzet ging er met 3,7 procent op vooruit tot 63,9 miljoen euro. "We verwachten dit jaar netto break-even te draaien of winst te boeken", klinkt het.

Aviapartner Belgium doet de passagiersafhandeling van een dertigtal luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport, waaronder Ryanair en TUIfly. De afhandelaar nam vorig jaar de zorg waar van net geen 10 miljoen reizigers, 3,3 procent meer dan in 2017.

Bij de op Zaventem grotere concurrent Swissport Belgium, dat onder meer Brussels Airlines onder zijn klanten mag tellen, was er vorig jaar een gelijkaardig beeld. De omzet steeg (+7 procent tot 84,8 miljoen euro), maar zowel operationeel als netto was er nog een verlies. Het nettoverlies verkleinde wel met ruim een kwart tot -3,4 miljoen euro.

Vertrouwen

Bij Swissport wordt er geen commentaar gegeven op de financiële resultaten van individuele entiteiten. Maar een woordvoerder benadrukt dat er vertrouwen is in de Belgische activiteiten. Zo kondigde Swissport International onlangs nog een investering aan in een nieuw centrum voor vracht op Brussels Airport. En in juli kwamen er, naar aanleiding van stiptheidsacties, engagementen inzake aanwervingen en investeringen in onder meer materiaal.

Beide ondernemingen benadrukken in hun jaarverslag overigens dat ze maatregelen nemen om de financiën verder te verbeteren. Dat gebeurt onder meer door verlieslatende contracten te herbekijken. "Vanaf het laatste kwartaal van 2018 heeft de groep een prijsverhogingsstrategie opgestart voor alle verliesgevende klanten om onze winstgevendheid te verbeteren", zo staat bijvoorbeeld in het jaarverslag van Aviapartner Belgium. "Dit heeft reeds geleid tot een prijsstijging van 15 procent voor klanten in Brussel." Om hoeveel klanten het gaat en welke, wil men bij Aviapartner niet zeggen.

Aviapartner en Swissport zijn de enige afhandelaars voor passagiersvluchten op Brussels Airport. Die activiteiten omvatten niet alleen de bagagebehandeling, maar bijvoorbeeld ook diensten als check-in en boarding van de reizigers, tot het ontijzelen en bijtanken van vliegtuigen.

De groep Aviapartner is met circa 8.000 werknemers actief op een veertigtal luchthavens in Europa, terwijl Swissport Belgium deel uitmaakt van een groep die met circa 66.000 mensen aanwezig is op meer dan 300 luchthavens wereldwijd. Beide groepen doen behalve passagiers- ook cargoafhandeling.