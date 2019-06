Partena: “Wie vaak van job verandert, krijgt hoger salaris en verliest minder loon bij ontslag” KVDS

Bron: Belga 0 Werk Mensen die regelmatig van job veranderen krijgen niet alleen een hoger salaris bij hun nieuwe werkgever, maar verliezen ook minder loon als ze ontslagen worden. Dat blijkt uit een studie van Partena Professional. Het sociaal secretariaat roept werkgevers op om loyale werknemers beter te verzorgen en een innovatieve "employer branding" te richten naar het behoud van jong talent.

Volgens cijfers van Partena Professional krijgen mensen die minder dan vijf jaar anciënniteit hebben en van baan wisselen, een salarisverhoging van 11 procent bij hun nieuwe werkgever. Wie tien jaar trouw blijft aan dezelfde werkgever en dan van baan verandert, zal bij een nieuwe werkgever maar een verhoging van 5 procent of minder krijgen.

In geval van een ontslag zijn het ook de loyale werknemers die meer verliezen: wie ontslagen wordt na 1 tot 5 jaar dienst, verliest gemiddeld 13 procent loon; de werknemers die 10 tot 15 jaar bij dezelfde werkgever blijven, verliezen een kwart van hun loon.





Uit de cijfers blijkt dat de bedrijven jobhoppen stimuleren, terwijl ze daarover zo vaak kritiek hebben, aldus Partena Professional.

Het sociaal secretariaat raadt bedrijven dan ook aan om trouwe werknemers beter te verzorgen. Extra aandacht moet gaan naar 20- tot 40-jarigen die 1 tot 3 jaar in dienst zijn. "Het is deze groep van 'verse' talenten die het vaakst spontaan van werkgever verandert. Dat is zorgwekkend, aangezien werknemers na een jaar vertrouwd zijn met het bedrijf en nog steeds enthousiast zijn om iets te bereiken. Het feit dat ze zo snel vertrekken, kan aangeven dat ze zich niet voldoende geapprecieerd voelen door hun werkgever."