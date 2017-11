Paradise Papers: "Minstens 4 lidstaten op zwarte lijst belastingparadijzen als Europa eigen criteria zou toepassen" ADV

Bron: belga 2 AFP Ook Bermuda zou op de zwarte lijst komen. Economie De zwarte lijst met belastingparadijzen waaraan de Europese Unie werkt, zou ook minstens 4 lidstaten moeten bevatten als Europa de eigen criteria zou toepassen. Dat stelt Oxfam in een persbericht. Het gaat dan om Nederland, Ierland, Luxemburg en Malta. De ngo identificeerde daarnaast minstens 35 landen, geen lidstaten van de EU, die op de lijst zouden moeten komen.

Volgens Oxfam zullen de belangrijkste belastingparadijzen waarschijnlijk niet voorkomen op de officiële zwarte lijst, die het volgende week verwacht. "Dit is het gevolg van politieke druk, binnen en buiten de EU", klinkt het. De organisatie wijst erop dat voor de lijst 92 landen en andere rechtsgebieden worden geanalyseerd. Zo wordt onder meer gekeken naar belastingtransparantie en -beleid dat grootschalige winstverschuivingen stimuleert, luidt het. "Maar de EU past deze criteria niet toe op haar eigen lidstaten. Dat betekent dat grote belastingparadijzen zullen ontbreken op de officiële lijst", aldus Oxfam.

De ngo paste in een rapport de EU-criteria toe op de 92 landen die de EU onderzoekt, maar ook op de 28 EU-lidstaten. Daaruit blijkt dat behalve 35 niet-EU-landen, ook de vier lidstaten Ierland, Luxemburg, Nederland en Malta op de lijst moeten komen. "Ons rapport laat zien hoe een zwarte lijst van belastingparadijzen eruit zou zien als de EU haar criteria objectief zou toepassen, vrij van politieke druk", aldus Maaike Vanmeerhaeghe, belastingexpert bij Oxfam. "Het hele proces is echter omgeven door geheimhouding, waardoor burgers in het duister tasten en belastingparadijzen hun politieke en economische invloed kunnen gebruiken om niet op de zwarte lijst voor te komen."

Belangrijke stap

Malta pleitte zo openlijk voor een lege zwarte lijst, aldus Oxfam. "Na een ontmoeting met de EU-ministers van Financiën heeft de Zwitserse regering ook publiekelijk verklaard dat zij niet verwacht dat Zwitserland op de zwarte lijst zal worden gezet."

Oxfam stelt dat een objectieve zwarte lijst een belangrijke stap is, wil de EU belastingschandalen zoals de Paradise Papers echt beëindigen. "Belastingparadijzen maken belastingontwijking op industriële schaal mogelijk. Ze beroven landen van honderden miljarden, wat armoede en ongelijkheid aanwakkert", aldus nog Vanmeerhaeghe. "EU-regeringen moeten de belangen van mensen boven die van belastingparadijzen en multinationals stellen als ze de kloof tussen arm en rijk willen dichten. Sterke sancties tegen belastingparadijzen zijn nodig om ervoor te zorgen dat ze niet ongestraft wegkomen."

Ook 35 niet-EU-lidstaten

Behalve de vier EU-landen, identificeerde Oxfam ook de volgende 35 niet-EU-lidstaten die op de zwarte lijst met belastingparadijzen moeten komen: Albanië, Anguilla, Antigua en Barbuda, Aruba, de Bahama's, Bahrein, Bermuda, Bosnië en Herzegovina, de Britse Maagdeneilanden, de Cookeilanden, de Kaaimaneilanden, Curaçao, de Faeroër, Macedonië, Gibraltar, Groenland, Guam, Hongkong, Jersey, de Marshalleilanden, Mauritius, Montenegro, Nauru, Nieuw-Caledonië, Niue, Oman, Palau, Servië, Singapore, Zwitserland, Taiwan, Trinidad en Tobago, de Verenigde Arabische Emiraten, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu.