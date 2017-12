Paradise Papers: België vraagt gegevens op van 'exotische' privéjets kv

04u39

Bron: Belga 0 Thinkstock Economie Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vraagt bij de luchtverkeersleider Eurocontrol, die zijn hoofdzetel in Brussel heeft, alle gegevens op van privéjets die naar belastingparadijzen leiden. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Vorige maand raakte dankzij de onthullingen van de Paradise Papers bekend dat Formule 1-racepiloot Lewis Hamilton een privéjet kocht via een postbusvennootschap op het Eiland Man en zo miljoenen bespaarde. Maar volgens De Tijd moeten ze bij Eurocontrol al langer van het bestaan van die vennootschap geweten hebben. Want ook al staat een privéjet officieel geregistreerd in een belastingparadijs, om in Europa te kunnen vliegen moet de postbusvennootschap als eigenaar van de jet elk jaar bijdragen betalen aan Eurocontrol.

De Tijd vond tussen de gelekte documenten van de Paradise Papers nog veel meer facturen van Eurocontrol gericht aan exotische postbusvennootschappen. Enkele daarvan zouden zeker naar ons land leiden. Volgens de krant vraagt minister Van Overtveldt nu daarom de gegevens op bij Eurocontrol. Hij wil die laten overmaken aan de Bijzondere Belastinginspectie. Meteen vraagt hij ook de gegevens op voor de veertig andere landen die lid zijn van Eurocontrol.