Pandemie kostte luchthaven Heathrow al meer dan miljard pond

02 september 2020

20u49

De ineenstorting van de vraag naar vliegreizen door de coronapandemie heeft de Londense luchthaven Heathrow sinds maart al meer dan een miljard pond (ruim 1,1 miljard euro) gekost. Dat heeft de drukste passagiersluchthaven van Europa bekendgemaakt.

In augustus lag het aantal passagiers op de luchthaven nog altijd 82 procent lager in vergelijking met een jaar geleden, en er is geen snelle beterschap in zicht, klinkt het.

De directie van de luchthaven is al meer dan vier maanden in gesprek met de vakbonden over besparingen, onder meer op de lonen, maar tot nu toe zonder resultaat. Ze waarschuwt dat ze niet kan blijven wachten. "We moeten nu optreden om te vermijden dat de toestand nog verergert."

Als de gesprekken zouden afketsen, staan er volgens Britse media meer dan 1.000 banen op het spel.

Op de tweede luchthaven van Londen, die van Gatwick, werden wegens de coronacrisis zowat 600 jobs geschrapt.